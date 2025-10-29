نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل فلوس الزوجة ملكها وحدها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل حول الذمة المالية بين الزوجين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الشيخ أحمد وسام يوضح: الذمة المالية بين الزوج والزوجة مستقلة.. والفضل أهم من المال

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من إحدى المتصلات حول الأمور المالية بين الزوج والزوجة، حيث سألت: "هل يجوز أقول لزوجي دي حاجتي ودي حاجتك؟"، ليؤكد أن الإسلام حدد العلاقة المالية بين الزوجين بشكل واضح وصريح، لكن هناك ما هو أسمى من المال وهو الفضل والمعاملة الحسنة.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ أحمد وسام في برنامج "فتاوى الناس" مع الإعلامي مهند السادات، المذاع على قناة الناس، مساء الإثنين، حيث تناول الجوانب الشرعية والإنسانية في إدارة المال داخل الأسرة.

لكلٍ ذمته المالية.. لكن الفضل هو الأساس

أوضح أمين الفتوى أن لكل من الزوجين ذمة مالية مستقلة، فالزوج لا يملك أموال زوجته إلا برضاها، والزوجة لا تملك أموال زوجها إلا بإذنه، مشيرًا إلى أن الأصل في الشريعة هو العدل والاحترام المتبادل في الحقوق المالية.

وأضاف أن العلاقة الزوجية لا يجب أن تُبنى على حسابات مادية فقط، بل على المحبة والمشاركة والرحمة، لافتًا إلى أن التعدي على أموال الطرف الآخر أو استغلالها دون وجه حق يُعد مخالفًا لأحكام الإسلام.

المعاملة الحسنة.. أعلى من مجرد الحقوق

أكد الشيخ وسام أن الحياة الزوجية تقوم على الفضل وليس فقط على الحقوق، موضحًا أن الصدقة أو الهبة من أحد الطرفين للآخر تُعد من أعمال البر والتقوى التي تُقوي العلاقة وتزيد المودة.

وشدد على أن التعاون المالي بين الزوجين يجب أن يكون عن رضا ووعي وحكمة، وليس استغلالًا أو تباهيًا، لأن الهدف من الزواج هو التكامل لا التنافس.

أهمية احترام الذمة المالية داخل الأسرة

بيّن الشيخ أحمد وسام أن احترام الذمم المالية داخل الأسرة من شأنه أن يحافظ على استقرار البيت ويمنع النزاعات، مؤكدًا أن الوضوح المالي بين الزوجين يعزز الثقة المتبادلة ويمنع الشكوك والخلافات.

وأضاف أن الإسلام وضع نظامًا دقيقًا يوازن بين الحقوق والواجبات، بحيث لا يُظلم أحد الطرفين، ولا تُستخدم الأمور المالية كوسيلة للضغط أو السيطرة داخل العلاقة الزوجية.

دار الإفتاء: الشفافية أساس العلاقة الزوجية

اختتم أمين الفتوى حديثه بالتأكيد على أن كل تعامل مالي بين الزوجين يجب أن يكون قائمًا على الصدق والشفافية والنية الصالحة، مشددًا على أن الفضل والتسامح في الإنفاق يرفع قدر الأسرة في ميزان الشرع والأخلاق.