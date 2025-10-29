العالم اليوم - مقترح أميركي بتمديد عمل "الميكانيزم" ليشمل كل حدود لبنان

انتم الان تتابعون خبر مقترح أميركي بتمديد عمل "الميكانيزم" ليشمل كل حدود لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 11:20 صباحاً - طرحت المبعوثة الأميركية إلى لبنان مورغان أورتاغوس إمكانية امتداد عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم)، حسبما أفادت مصادر مطلعة "دوت الخليج"، الأربعاء.

ومن المفترض أن تعمل اللجنة جنوبي لبنان عند حدوده مع إسرائيل، لكن أورتاغوس اقترحت إمكانية أن تتابع اللجنة "كل الحدود اللبنانية وليس فقط جنوبا".

وحسب مصادر "دوت الخليج"، فإن المقترح الأميركي طرح في ضوء تقارير إسرائيلية سابقة أشارت إلى أن حزب الله اللبناني تمكن من إدخال شحنات أسلحة عبر الحدود مع سوريا.

وتشارك المبعوثة الأميركية في اجتماع لجنة "الميكانيزم"، الذي يعقد في الناقورة جنوبي لبنان، الأربعاء.

ويتوقع أن تصل على متن مروحية تقلها من بيروت إلى الناقورة، على أن تعيدها إلى العاصمة اللبنانية حيث تختتم زيارتها إلى لبنان.

وكانت أورتاغوس قد بحثت مع القادة اللبنانيين ضرورة تفعيل عمل اللجنة.

كما أفادت مصادر مطلعة "دوت الخليج"، أن الموفدة الأميركية ناقشت إمكانية توسيع أعضاء اللجنة لتضم مدنيين، على أن تتولى هي شخصيا تمثيل الجانب الأميركي من المدنيين.

يذكر أن لجنة "الميكانيزم" برئاسة جنرال أميركي وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل"، تتولى الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر من العام الماضي.

وحتى الآن لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق، حيث لا تزال قواتها تنفذ عمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات جنوبي لبنان تقول إنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله، كما لا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط داخل الأراضي اللبنانية.