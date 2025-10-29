العالم اليوم - كيف تخطط إسرائيل لتواجد طويل الأمد داخل الخط الأصفر؟

انتم الان تتابعون خبر كيف تخطط إسرائيل لتواجد طويل الأمد داخل الخط الأصفر؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 05:20 مساءً - عزز الجيش الإسرائيلي وجوده على طول خط وقف إطلاق النار داخل غزة، المعروف بـ"الخط الأصفر"، من خلال تحصين المواقع وإقامة بنية تحتية جديدة تقسم القطاع إلى شطرين.

وعلى طول الخط، الذي يقسم غزة تقريبا إلى نصفين وفق خطة ترامب لوقف الحرب في غزة، يقوم الجيش بتسيير نقاط مراقبة قائمة وإقامة أخرى جديدة، محاطا بأسلاك شائكة وسواتر رملية.

ولأول مرة يوم الثلاثاء، اصطحب الجيش الإسرائيلي الصحفيين لرؤية ما يعرف بـ"الخط الأصفر" الذي فصل بين المناطق الإسرائيلية والمناطق التي يسيطر عليها حماس في غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن النقطة التي زارها الصحفيون تقع على أرض مرتفعة تطل على حي الشجاعية المدمر، وتفصلها عن الخراب سواتر رملية بعرض طريق للسيارات.

وتعمل إسرائيل على وضع كتل خرسانية صفراء لتحديد الخط رسميا، إلا أن 10 بالمئة إلى 20 بالمئة فقط من هذا العمل اكتمل، وفق مسؤولين عسكريين.

تعزيز التواجد الإسرائيلي في "الخط الأصفر"

وتعمل إسرائيل على بناء بنية تحتية للمياه والكهرباء على جانبها من الخط الأصفر، وتخطط لإقامة مراكز مساعدات لخدمة الفلسطينيين على جانبي الخط، ضمن خطة لتوفير مناطق بديلة آمنة للفلسطينيين في حال رفضت حماس التخلي عن أسلحتها. وفقا لما قاله نائب الرئيس جي دي فانس وصهر ترامب جاريد كوشنر الأسبوع الماضي في إسرائيل.

ويمنح "الخط الأصفر" إسرائيل خيارا مهما لإنشاء بديل لحماس داخل غزة، بحسب أفنر غولوف، المسؤول الإسرائيلي السابق للأمن القومي ونائب رئيس مجموعة استشارية.

وقال غولوف: "هذا أحد أكبر إنجازات هذه الصفقة. نظرا للبدائل السيئة، نحتاج إلى القيام بشيء مبتكر".

ويعيش حايليا مئات الفلسطينيين على الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر، بينهم من انتقد حماس خلال الحرب ويخشون الانتقام.

"خط دفاع"

وكان الجيش الإسرائيلي، قد طالب خلال مفاوضات وقف إطلاق النار أن يكون له ميزة الأرض المرتفعة على طول الخط الأصفر، حتى يتمكن من حماية الخط الفاصل بأمان من مسافة بعيدة، بحسب المسؤول.

وأضاف أنه يعتقد أن الخط بأكمله قابل للدفاع، رغم أنه في بعض الأجزاء في وسط غزة يقترب من حدود إسرائيل.

وتشير التقديرات إلى أن مئات من عناصر حماس لا يزالون مختبئين في أنفاق داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، مع قدرة على التواصل مع قيادتهم.

وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على الفلسطينيين الذين اقتربوا من الخط الأصفر رغم عدم وضوح موقعه تماما.