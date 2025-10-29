مصطفى حمدي يكشف أسرار وكواليس الأغنية المصرية مع صُناعها في بودكاست كاسيت

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الكاتب الصحفي والناقد الفني مصطفى حمدي لعرض حلقات بودكاست كاسيت المتخصص في كواليس صناعة الأغنية المصرية والعربية.

يستضيف مصطفى حمدي في بودكاست كاسيت نخبة من أهم نجوم وصناع الأغنية المصرية والعربية ليسردوا معه تفاصيل وحكايات وأسرار خاصة جدًا من عالم صناعة الأغنية المصرية والعربية في حوارات تكشف أدق أسرار الموسيقى وتحكي للجمهور كيفية صناعة أهم الأغنيات الناجحة على مدار العقود الأخيرة.

ويكشف صناع الأغنية المصرية عن رحلتهم مع نجوم الغناء، وتفاصيل هذه الرحلة وأهم المحطات فيها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الكواليس التي تقف وراء صناعة أهم الأغاني التي حققت نجاحات كبيرة مع الجمهور.

ومن جانبه أكد عمر البانوبي، المشرف العام على إدارة البرامج بشركة لايف برزنتيشن، أن التعاون مع مصطفى حمدي في بودكاست كاسيت يمثل التنوع الذي تسعى الشركة لتقديمه للمشاهد من خلال منصاتها.

ومن أبرز ضيوف الحلقات الأولى الموزع الموسيقي عادل حقي، والشاعر تامر حسين، والملحن والموزع إسلام زكي، والمطرب طارق شريف.

وتذاع الحلقة الأولى غدا الخميس ويحل ضيفا عليها المطرب طارق شريف صاحب أغنية "هما بيطلعوا امتى" أحد أشهر أغنيات مطلع الألفية، وذلك في أول ظهور له بعد غياب لأكثر من عشرين عاما ابتعد فيها عن ساحة الغناء.

وسيكشف طارق الشريف في "كاسيت" أسرار يعلنها لأول مرة عن مسيرته في عالم الغناء وحقيقه ابتعاده عن الفن واتجاهه للعب كرة القدم في هولندا.

بودكاست كاسيت إنتاج " لايف برزنتيشن" برئاسة العميد محمد مرجان وسوف يعرض على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي اسبوعيا، وهو من إعداد وتقديم الكاتب والناقد الفني مصطفى حمدي.