تخفيضات تصل إلى 40%.. الداخلية: مد فعاليات مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الشتاء بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - قررت وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة "كلنا واحد" لمدة شهر كامل اعتباراً من الأول من نوفمبر 2025، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ومستحضرات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية.

دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين

تأتي هذه الخطوة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عبر المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي للوزارة: moi.gov.eg.

توسيع المشاركة وتوفير مستلزمات الشتاء

وتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير الملابس الشتوية والسلع الأساسية، كما تم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة لتشمل:65 سلسلة تجارية ،14 شادر رئيسي وفرعي، 5 قوافل متحركة بإجمالي 2769 منفذ على مستوى جميع المحافظات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

منافذ ثابتة ومتحركة لمنظومة "أمان"

وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عبر 1150 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات التابعة لمنظومة "أمان"، مع توضيح المواقع على الموقع الرسمي للوزارة: moi.gov.eg.

رسالة الوزارة

تأتي المبادرة ضمن جهود وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعكس المسئولية المجتمعية للوزارة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.