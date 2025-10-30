نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة ضمن فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ في المقال التالي

افتتح المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس منظمة الإنتوساي، الجلسة العامة الخاصة بالموضوع الفني الثاني بعنوان «استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال المراجعة»، وذلك في اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ.

يأتي هذا الطرح المصري ليؤكد الدور الريادي للدولة في قيادة التحول الرقمي العالمي في مجالات الرقابة والمراجعة، واستشراف مستقبل العمل المهني في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.

اختيار موضوع الذكاء الاصطناعي تقديرًا لأبعاده الاستراتيجية

أكد المستشار محمد الفيصل في كلمته الافتتاحية أن اختيار هذا الموضوع تم بالتنسيق مع الأمانة العامة للإنتوساي، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي أصبح رافعة رئيسة لتحسين كفاءة المؤسسات وشفافيتها.

وأضاف أن الأجهزة العليا للرقابة تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية لإعادة ابتكار منهجيات المراجعة، بما يتيح الاستفادة من قدرات التحليل المتقدم وأتمتة الإجراءات وتجويد الحكم المهني، مع الحفاظ على القيم الجوهرية للمهنة من نزاهة، واستقلالية، ومساءلة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يُعد بديلًا عن المراجع البشري، بل شريكًا مساندًا يوسع نطاق الرصد والتحليل ويكشف الأنماط الخفية، داعيًا إلى تبني نموذج هجين يجمع بين الخوارزميات الذكية والخبرة الإنسانية لضمان التفسير السليم للنتائج وثبات معايير العدالة والشفافية.

إطار متكامل للرقابة باستخدام الذكاء الاصطناعي

طرح رئيس الإنتوساي إطارًا متكاملًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي، تضمن ستة محاور رئيسة تشمل:

وضع سياسات واضحة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ النزاهة وحماية الخصوصية وعدم التمييز.

تعزيز سيادة البيانات وبناء مستودعات آمنة قابلة للتكامل مع الجهات الخاضعة للرقابة.

إدماج تقنيات التعلّم الآلي والتحليلات التنبؤية في مراحل المراجعة كافة.

إعداد برامج تدريبية متخصصة للمراجعين تجمع بين الكفاءة المهنية والمهارات الرقمية.

اعتماد ضوابط دقيقة لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي ومراجعة أدائها بشكل دوري.

دعم منصات تشاركية داخل مجتمع الإنتوساي لتبادل الأدوات والممارسات الفضلى.

وأوضح المستشار الفيصل أن مكاسب هذا التحول الرقمي تشمل توسيع نطاق التغطية الرقابية، وتحسين دقة تقييم المخاطر، وتسريع إنجاز الأعمال دون المساس بجودة الحكم المهني، مع تعزيز الشفافية والمساءلة العامة.

تجارب دولية في تطبيق الذكاء الاصطناعي بالمراجعة

شارك في الجلسة كل من:

كارل إيريك بيدرسون رئيس المكتب الوطني للمراجعة بالنرويج،

جاريث ديفيز المراجع العام للمملكة المتحدة،

نانسي جاتونجو المراجع العام في كينيا،

الدكتورة هيلين مارجتس من جامعة أكسفورد ومعهد آلان تورينج بالمملكة المتحدة،

بيجاي كومار موهانتي من الجهاز الأعلى للرقابة بالهند،

أحمد القرشي من ديوان المحاسبة السعودي،

جان روار رئيس علماء البيانات بالجهاز الأعلى للرقابة بالنرويج.

واستعرضت الدول المشاركة تجاربها في هذا المجال، حيث عرضت المملكة المتحدة تجربتها في توظيف التقنيات الذكية لاكتشاف الأنماط الشاذة في التدقيق المالي، وقدمت الهند نموذجًا متطورًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تقييم الأداء الحكومي، بينما ركزت النرويج على وضع الذكاء الاصطناعي نفسه موضوعًا للرقابة ضمن أطر الحوكمة والشفافية.

كما عرضت كينيا تجربتها في بناء القدرات وتحسين جودة البيانات، في حين قدمت المملكة العربية السعودية تطبيقات عملية ناجحة لدمج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الرقابي.

رؤية عالمية مشتركة نحو رقابة أكثر ذكاءً وشفافية

اختتم المستشار محمد الفيصل يوسف كلمته بالتأكيد على أن ما شهدته الجلسة يعكس رؤية عالمية مشتركة ترى في الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتطوير المراجعة العامة وتحقيق حوكمة أكثر انفتاحًا وموثوقية.

ووجّه الشكر إلى جميع المشاركين والمتحدثين على ما قدموه من إسهامات معرفية أغنت النقاش وأسست لأرضية مشتركة يمكن البناء عليها مستقبلًا، كما خص بالشكر السيد كارل إيريك بيدرسون على إدارته المتميزة للجلسة النقاشية.