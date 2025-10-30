نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ الأحد المقبل بدء تسليم أراضي “بيت الوطن” للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة في المقال التالي

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع “بيت الوطن” للمصريين بالخارج بالحي الثالث وحي شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من الأحد المقبل 2 نوفمبر 2025 وحتى 5 فبراير 2026، وفقًا للجدول الزمني المعتمد.

تأكيد على دعم أبناء مصر بالخارج وتعزيز الترابط الوطني

أكد وزير الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في دعم أبناء الوطن بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالدولة من خلال توفير فرص استثمارية وسكنية متميزة ضمن مشروع "بيت الوطن".

وأضاف أن المشروع يأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية العمرانية الشاملة وحرصها على تمكين المصريين بالخارج من امتلاك وحدات وأراضٍ سكنية تلبي طموحاتهم، بجانب استمرار الوزارة في تنفيذ مشروعات إسكان متنوعة للمواطنين داخل المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة والتخطيط الحديث، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

الجدول الزمني لتسليم الأراضي بالحي الثالث وشمال الرحاب

أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تفاصيل جدول تسليم الأراضي على النحو التالي:

المنطقة (K) – حي شمال الرحاب: من الأحد 2/11/2025 حتى الأحد 16/11/2025.

المنطقة (L): من الإثنين 17/11/2025 حتى الأحد 30/11/2025.

المنطقة (M): يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2/12/2025.

المنطقة (E): من الأربعاء 3/12/2025 حتى الأربعاء 10/12/2025.

المنطقة (F): من الخميس 11/12/2025 حتى الإثنين 5/1/2026.

المنطقة (D): يومي الثلاثاء 6/1/2026 والأحد 11/1/2026، مع تخصيص يومي 8 و11/1/2026 للمتخلفين عن الاستلام.

المنطقة (H) – الحي الثالث: من الإثنين 12/1/2026 حتى الخميس 29/1/2026، مع تخصيص الفترة من 1 إلى 5 فبراير 2026 للذين لم يتسلموا في المواعيد المحددة.

إجراءات الاستلام والمستندات المطلوبة

أوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن على الفائزين بقطع الأراضي التوجه إلى الإدارة العقارية بمقر الجهاز لفتح ملف القطعة، مع تقديم ما يفيد سداد المستحقات المالية وكافة المستندات الخاصة بالأرض.

وأشار إلى أنه يمكن الحضور شخصيًا أو بتوكيل خاص محدد الغرض للاستلام، على أن يتم سداد نسبة 1.5% من قيمة الأرض عند الاستلام، وسداد القسط الأول خلال شهر واحد من تاريخ الاستلام، وفقًا لما هو وارد في كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

“بيت الوطن”.. مشروع استراتيجي يجسد ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم

يُعد مشروع "بيت الوطن" أحد أبرز مشروعات وزارة الإسكان التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع المصريين في الخارج من خلال توفير أراضٍ متميزة داخل المدن الجديدة بالدولار الأمريكي، مع تسهيلات في السداد وضمانات حكومية، ما يجعله مشروعًا وطنيًا يعزز الثقة والاستثمار في السوق العقارية المصرية.