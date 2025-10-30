الرياض - كتبت رنا صلاح - استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مستهدفات قطاع السياحة والآثار للعام المالي 2025/2026 وذلك تزامنًا مع استعدادات افتتاح المتحف المصري الكبير.

مصر تهدي العالم "المتحف المصري الكبير".. وقطاع السياحة يخطط لاستثمارات قياسية بـ116 مليار جنيه

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن المتحف يمثل شاهدًا جديدًا على عراقة الحضارة المصرية القديمة، ويجسد استمرار جهود الدولة في البناء والتنمية.

وأضافت أن السياحة تعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مع نمو الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بنسبة 23% بين 2019 و2024، ووصول عدد السائحين إلى 17.4 مليون خلال 2024/2025.

وتستهدف خطة العام المالي الجاري استثمارات ضخمة في قطاع السياحة والآثار تصل إلى 116.2 مليار جنيه، منها 99.5% من نصيب القطاع الخاص، مع توقع وصول عدد السائحين إلى 19 مليون وزيادة الليالي السياحية إلى 193 مليون ليلة.

وحسب التقرير، تأتي أوروبا في مقدمة الدول المصدّرة للسياحة لمصر بنسبة 58%، تليها دول الشرق الأوسط بـ22.3%، فيما تتصدر ألمانيا وروسيا والسعودية قائمة الدول الأكثر وفودًا لمصر خلال 2024.

كما أشار التقرير إلى زيادة الطاقات الفندقية بنحو 4.3% لتصل إلى 228 ألف غرفة، في إطار استراتيجية جذب السائحين عبر تطوير المنتجات السياحية الأساسية.