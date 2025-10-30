الرئيس السيسى يستقبل رئيس إريتريا ويشيد بمشاركته فى افتتاح المتحف المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 30 أكتوبر 2025 03:36 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والسيد عثمان صالح محمد، وزير الخارجية الإريتري.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى استهل اللقاء بالترحيب بأخيه الرئيس أفورقي، مشيداً بزيارته إلى مصر ومشاركته في مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير، ومؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تجمعها بإريتريا، وحرصها على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وبما يدعم جهود الرئيس أفورقي في دفع مسيرة التنمية الوطنية، وتأكيداً لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إلى العاصمة الإريترية أسمرة في أكتوبر 2024.