أخبار اليمن : الاحتلال يتسلّم جثتي أسيرين في غزة

الاحتلال يتسلّم جثتي أسيرين في غزةأعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مساء اليوم الخميس، عن تسلم جثتي أسيرين في قطاع غزة، من الصليب الأحمر.

من جهتها، قالت كتائب القسام، في وقت سابق اليوم، إنها ستسلّم جثتي أسيرين من جنود الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت غزة، في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة.

ويستغل الاحتلال الإسرائيلي ملف جثث أسراه المتبقية في غزة لانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، سواء بالقصف المباشر أو بتقليص دخول المساعدات وعرقلة فتح معبر رفح البرّي مع مصر المغلق رغم الاتفاق على فتحه بعد أيام من إعلان اتفاق وقف النار ودخوله حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الحالي.

وقبل يومين، أعلنت حركة حماس العثور على جثتين جديدتين، إحداهما في خانيونس جنوبي القطاع والأخرى في مخيم النصيرات وسطه.

وقرّرت "كتائب القسام" عدم تسليم الجثتين اللتين تمكنت من استخراجهما الثلاثاء، بسبب خرق الاحتلال للاتفاق، بتنفيذه قصفاً جوياً عنيفاً على غزة، رغم الجهود المكثفة التي جرت لاستخراج الجثتين في ظلّ دخول عدد محدود من المعدات والآليات المصرية إلى غزة للمساعدة في عمليات انتشال الجثث.

ومع تسليم القسام الجثتين الجديدتين، يتبقى 11 جثة إسرائيلية في القطاع، من المقرّر أن تقوم حماس بتسليمها بعد العثور عليها، وسط تقديرات إسرائيلية بعدم وجود معلومات تفصيلية عن نحو 5 جثث، وهو ما قد يعني عدم تسليمها مرحلياً.