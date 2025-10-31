العالم اليوم - تقارير: واشنطن حددت أهدافها في فنزويلا "والضربة في أي لحظة"

انتم الان تتابعون خبر تقارير: واشنطن حددت أهدافها في فنزويلا "والضربة في أي لحظة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 31 أكتوبر 2025 07:24 مساءً - ذكرت تقارير أميركية، يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، حددت أهدافها المحتملة في فنزويلا وقد "تهاجمها في أي لحظة"، وذلك في إطار حملة ترامب على مهربي المخدرات في فنزويلا وبحر الكاريبي.

ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية، عن مصادر مطلعة، أن قرار شن هجمات على منشآت عسكرية داخل فنزويلا "قد يتخذ في أي لحظة".

بدورها ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين أميركيين مطلعين، أن إدارة ترامب حددت أهدافا في فنزويلا، وتشمل منشآت عسكرية، وموانئ ومطارات يعتقد أنها تستخدم لتهريب المخدرات.

وأوضح المسؤولون، أن ترامب لم يقرر بعد بشأن تنفيذ الضربات البرية، ولكن حملة جوية محتملة ستركز على الأهداف التي تمثل نقطة التماس بين عصابات تهريب المخدرات ونظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن واشنطن تريد إرسال رسالة واضحة إلى الزعيم الفنزويلي تفيد بأن "الوقت قد حان للتنحي".

وأبرزت مصادر "ميامي هيرالد"، أن واشنطن قد تضرب تلك الأهداف جوا خلال "أيام أو حتى ساعات"، بهدف القضاء على هرمية تهريب المخدرات.

لكن المصادر رفضت الإفصاح عما إذا كان الرئيس الفنزويلي نفسه، مستهدفا.

فيما أكد مصدر آخر أن وقت مادورو ينفد، وقال:"مادورو على وشك أن يجد نفسه محاصرا، قد يكتشف قريبا أنه لن يستطيع الفرار من البلاد حتى لو أراد ذلك، والأسوأ هو أن هناك أكثر من جنرال مستعد للقبض عليه وتسليمه. هم يعلمون تماما أن الحديث عن الموت شيء ومواجهته شيء آخر".

تهديدات ترامب

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، اتخذ ترامب إجراءات ضد فنزويلا، ورئيسها مادورو، وكان أبرزها مضاعفة مكافأة مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي إلى 50 مليون دولار.

وخلال الفترة الماضية، ضاعفت واشنطن وجودها العسكري في منطقة الكاريبي، ونشرت، إلى جانب أسلحة وسفن أخرى، أكبر حاملة طائرات في العالم قرب فنزويلا.

كما أرسلت واشنطن سفينة حربية أميركية مزودة بصواريخ إلى عاصمة ترينيداد وتوباغو، على مسافة نحو 10 كلم من فنزويلا.

ويتهم ترامب نظيره الفنزويلي بالتورط المباشر في تهريب المخدرات، لكن مادورو نفى ذلك، زاعما أن واشنطن ترفع شعار مكافحة المخدرات لتغيير نظام الحكم والاستيلاء على مخزون النفط الكبير في فنزويلا.

ووجه الزعيم الفنزويلي، الأسبوع الماضي، نداء قال فيه "لا نريد حرب مجنونة أرجوكم".

ومنذ مطلع سبتمبر، تنفذ الولايات المتحدة غارات جوية معظمها في البحر الكاريبي، وبعضها في المحيط الهادئ ضد قوارب تقول إنها تابعة لمهربي مخدرات.

وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت واشنطن عن تنفيذ عشر غارات، أسفرت عن مقتل 43 شخصا على الأقل، وفقا لإحصاء لوكالة "فرانس برس" بالاستناد إلى أرقام أميركية.