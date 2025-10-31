نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عباس يقلد أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقلد الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مساء اليوم الوشاح الأكبر

وسام دولة فلسطين، بمناسبة قرب انتهاء مهامه أمينًا عامًا للجامعة.

ووجه أبو الغيط، الشركر، للرئيس الفلسطيني علي هذا الوسام، واصفًا "أنه أغلي ما تقلدت طوال مسيرتي".

وحضر التكريم عن الجانب الفلسطيني كل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ومستشار الرئيس للشئون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح، ومندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك.

وعن جانب جامعة الدول العربية، الأمناء العامين المساعدين السفير حسام زكي، والسفير فائد مصطفى.