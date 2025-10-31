نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: عدد القتلى والجرحى بالفاشر قد يبلغ المئات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن عدد القتلى والجرحى من المدنيين على يد "قوات الدعم السريع" بالفاشر قد يصل إلى المئات، فضلًا عن توثيق حالات اغتصاب جماعي.

وشنت "قوات الدعم السريع" هجمات عنيفة منذ الخميس قبل الماضي على الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تمكنت خلالها من السيطرة على الفاشر الأحد الماضي.

وأكدت مفوضية حقوق الإنسان أن تقارير أخيرة تُشير إلى حدوث انتهاكات وصفتها بالخطيرة، فضلا عن احتمال وقوع جرائم عديدة بموجب القانون الدولي بالفاشر ومحيطها، وفي مدينة بارا بولاية شمال كردفان.

وأكدت في بيان على ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وشفافة وشاملة في جميع هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وذكرت المفوضية أنها تلقت منذ أن شنت "قوات الدعم السريع" هجوما واسعا على مدينة الفاشر في 23 أكتوبر، روايات مروعة عن إعدامات بإجراءات موجزة وقتل جماعي واغتصاب وهجمات على العاملين في المجال الإنساني ونهب واختطاف وتهجير قسري.

وأكدت المفوضية تلقيها شهادات ممن فروا من الفاشر مرعوبين ونجوا من الرحلة المروعة إلى طَويلة التي تبعد نحو 60 كيلومترا غربي الفاشر ومقاطع فيديو صادمة تظهر انتهاكات خطيرة وجسيمة.

وقدرت المنظمة الدولية عدد القتلى من المدنيين والجرحى الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بالمئات خلال هجوم "قوات الدعم السريع" على المدينة ومخارجها، وكذلك في الأيام، التي تلت الاستيلاء عليها.

وأوضحت المفوضية أنها تلقت أيضا تقارير مقلقة عن مقتل مرضى وجرحى داخل مستشفى السعودي للولادة وفي مبان مختلفة تقع بحيي درجة أُولى – كانت تستخدم مؤقتا كمراكز طبية – كذلك في مطار الفاشر.

وأضافت المفوضية أنها تلقت تقارير مُقلقة بتعرض ما لا يقل عن 25 امرأة للاغتصاب الجماعي عندما دخلت "قوات الدعم السريع" إلى ملجأ للنازحين بالقرب من جامعة الفاشر غربي المدينة.

من جانبها، حذرت منسقية الأمم المتحدة للشؤون الانسانية (أوتشا) بالسودان من أن المدنيين المحاصرين بمدينة الفاشر يواجهون عنفا مروعا ويحرمون من الطعام والماء والضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وذكرت المنسقية على حسابها في منصة "إكس"، أن المساعدات الإنسانية ظلت مقطوعة عن الفاشر، منذ أكثر من 500 يوم.