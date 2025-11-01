العالم اليوم - نجوم الكرة المغربية يحتفون بقرار مجلس الأمن الخاص بالصحراء

انتم الان تتابعون خبر نجوم الكرة المغربية يحتفون بقرار مجلس الأمن الخاص بالصحراء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 نوفمبر 2025 04:20 صباحاً - عبّر عدد من نجوم كرة القدم المغربية عن فرحتهم بتصويت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية.

ونشر نادي "الوداد" فيديو للاعب نور الدين أمرابط، فال فيه: "يوم كبير جدا، وأنا سعيد. أهنئ جلالة الملك محمد السادس وجميع المغاربة بقرار مجلس الأمن بدعم المغرب في مبادرته للحكم الذاتي بالصحراء. الحمد لله والشكر لله. عاش الملك، وديما مغرب".

من جانبه، عبّر حكيم زياش عن سعادته بالقرار الأممي، واصفا إياه بـ"اليوم الكبير" للمغاربة.

وقال زياش في فيديو نشره نادي "الوداد": "هذا يوم كبير جدا، بسبب التصويت. نحن فخورون وسعداء من أجل بلدنا. دعونا نحتفل. عاش الملك وديما مغرب".

أما نجم باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي فنشر على حسابه في "إنستغرام" صورة للملك محمد السادس مع تعليق "الله، الوطن، الملك".

وشدد ملك المغرب محمد السادس في كلمة بمناسبة اعتماد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، قرارا بشأن خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، على أن المغرب حريص على إيجاد حل "لا غالب فيه ولا مغلوب" بشأن هذا الملف.

وقال العاهل المغربي في كلمة: "الأمم المتحدة اعتمدت مباردة الحكم الذاتي للصحراء باعتبارها الحل الأمثل للنزاع".

وأضاف الملك محمد السادس: "نشكر الرئيس الأميركي على جهوده لحل النزاع بشأن الصحراء الغربية".

وتابع قائلا: "أدعو الرئيس الجزائري إلى حوار صادق لبناء علاقات جديدة".

واختتم كلمته بالإشادة "بجميع الجهود الداعمة لوحدة التراب المغربي".

وصوّت مجلس الأمن الدولي الجمعة، وبمبادرة من الولايات المتحدة، لصالح دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، معتبرا أنها الحل "الأكثر واقعية" للإقليم.

وتعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي" في ظل غياب تسوية نهائية.

وهي الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية الذي لا يزال وضعه معلقا بعد انتهاء الاستعمار، ويشهد نزاعا بين الرباط وجبهة البوليساريو الانفصالية.

وكان مجلس الأمن يدعو حتى الآن المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019 للتوصل إلى "حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الطرفين".

لكن مشروع القرار الأميركي الذي عُرض للتصويت الجمعة يتبنّى موقفا مؤيدا لخطة الرباط المقدّمة عام 2007، والتي تنص على منح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية.

وجاء في القرار الذي أُقرّ بـ11 صوتا مؤيدا من دون معارضة، مقابل 3 دول امتنعت عن التصويت، فيما رفضت الجزائر المشاركة، أن الخطة التي قدّمها المغرب عام 2007 وتقضي بمنح الإقليم حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية "قد تمثل الحل الأكثر واقعية" ويمكن أن تشكل "الأساس" لمفاوضات مستقبلية لإنهاء نزاع مستمر منذ خمسة عقود.