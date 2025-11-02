نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الطاقة الأمريكي يوضح ماهية تجارب ترامب النووية المحتملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يقصد تفجيرات نووية بالمعنى الحرفي عندما تحدث عن قيام الولايات المتحدة بتجارب نووية.

وقال الوزير في حديث لقناة "فوكس نيوز"، يوم الأحد: "أعتقد أن التجارب التي نتحدث عنها الآن هي تجارب الأنظمة".

وتابع قائلا: "هذه ليست تفجيرات نووية، بل ما نسميه تفجيرات غير حرجة" للتأكد من الجاهزية.

وأوضح أن مثل هذه التجارب "تشمل جميع الأجزاء الأخرى من الأسلحة النووية للتأكد من أنها مناسبة من الناحية الهندسية وجاهزة لتفجير نووي".

وأكد الوزير أن سكان ولاية نيفادا، حيث يوجد ميدان للتجارب النووية، لا ينبغي عليهم أن يتوقعوا رؤية السحابة النووية، مضيفا: "لا داعي للقلق بهذا الشأن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن قبل أيام أنه أمر البنتاغون ببدء اختبار الأسلحة النووية الأمريكية ردا على التجارب التي تجريها دول أخرى، دون أن يوضح ما إذا سيتم تفجير أي رؤوس قتالية نووية أم لا.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة نفذت آخر تفجيراتها النووية في عام 1992، ثم أعلن الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الأب عن تعليق التجارب النووية التي تشمل التفجيرات