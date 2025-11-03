زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب شمال أفغانستان ويهز شمال أفغنستان

أحمد جودة - القاهرة - على خريطة الظاهرة النشطة

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر شمال أفغانستان فجر اليوم الإثنين، حسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. ووقع الزلزال على عمق نحو 10 كيلومترات في منطقة خُلم القريبة من مدينة مزار شريف بولاية بلخ، حيث شعر به السكان في مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك العاصمة كابل وعدة ولايات شمالية وشرقية.

وأكد شهود عيان أن الهزة كانت عنيفة واستمرت لبضع ثوانٍ، مما دفع المئات إلى الخروج من منازلهم خوفًا من انهيار المباني، خصوصًا في القرى التي تعتمد على المنازل الطينية. وحتى الآن لم تُعلن السلطات عن سقوط ضحايا، لكنها بدأت في إرسال فرق طوارئ لتقييم الأضرار وتقديم المساعدات العاجلة للسكان المتضررين.

وتُعد أفغانستان من أكثر الدول عرضة للنشاط الزلزالي في آسيا الوسطى بسبب وقوعها على حدود الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية، وقد شهدت البلاد خلال الأعوام الأخيرة زلازل مدمرة، أبرزها في هرات عام 2023 التي راح ضحيتها أكثر من ألفي شخص. ودعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر تحسبًا لهزات ارتدادية محتملة، بينما أعلنت منظمات دولية استعدادها لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للأهالي في حال تفاقم الأوضاع.