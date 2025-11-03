نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات رئيس الوزراء اللبناني: نُقدّر دور مصر بقيادة الرئيس السيسي في دعم الاستقرار الإقليمي والدفاع عن القضايا العربية وعلى رأسها فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عقب اجتماعات الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، أن لبنان يقدّر الدور الرائد الذي تضطلع به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم الاستقرار الإقليمي، والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين، مشيرًا إلى جهود مصر المتواصلة في ترسيخ الحلول السلمية للنزاعات وتعزيز العمل العربي المشترك.

متحف مصري كبير.. فخر الإنسانية

وخلال كلمته، عبّر رئيس الوزراء اللبناني عن سعادته بحضور الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، واصفًا إياه بأنه "حدث حضاري استثنائي لا يضيف إلى ذاكرة مصر فقط، بل إلى الذاكرة الإنسانية جمعاء"، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الثقافي يؤكد أن أرض مصر ما زالت تنبض بالعطاء والإبداع، وأنها تواصل دورها القيادي في المنطقة.

تعاون مصري لبناني في جميع المجالات

وأوضح الدكتور نواف سلام أن الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة شهدت مناقشة ملفات تمس حياة المواطنين، شملت مجالات الطاقة والمياه والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والزراعة والبيئة والتكنولوجيا الرقمية والنقل والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تعكس التعاون الفعلي بين البلدين وتترجم الأقوال إلى أفعال.

مصر ولبنان.. تاريخ طويل من الأخوة والعمل المشترك

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني أن العلاقات بين البلدين ليست ظرفية أو آنية، بل تمتد عبر التاريخ، موضحًا أن ما يجمع مصر ولبنان لا يُقاس بعدد الاتفاقيات، بل بعمق الثقة بين الشعبين، ومؤكدًا أن الشراكة بين القاهرة وبيروت نموذج للتكامل العربي الحقيقي.

شكر وتقدير لمصر قيادةً وشعبًا

وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور نواف سلام الشكر لمصر قيادةً وشعبًا، وللدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة رانيا المشاط على حسن التنظيم والاستقبال، مؤكدًا تطلع لبنان لاستضافة الدورة المقبلة في بيروت ديسمبر المقبل، واستمرار التعاون بين البلدين من "النيل إلى البحر" في إطار من الأخوة والعمل المشترك.