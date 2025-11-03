نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار أشبه بالنووي في قطاع غزة.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر مقطع فيديو نشرته قناة تلغرام إسرائيلية مشاهد من عملية تفجير في قطاع غزة أجراها الجيش الإسرائيلي لأحد الأنفاق حسب زعمه، ظهرت كأنها انفجار نووي من شدتها.

الجدير ذكره أن طاقم RT لم يتمكن من التحقق من صحة مقطع الفيديو، أو تحديد إذا ما كان هناك تلاعب أو فبركة به.

وعلق عدد من الأشخاص على الفيديو قائلين: "يبدو أن إسرائيل "تضرب" غزة. أم أنها فعلت؟".

ويختلط الأمر بشأن مقطع الفيديو على المشاهدين بسبب الانفجار والدخان، في حين رجح البعض أنه تم التلاعب به عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي