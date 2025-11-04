تنزانيا: سامية صلوحو تقلل من شأن الاحتجاجات

دودوما ـ ا.ف.ب: قلّلت رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن من شأن الاحتجاجات العنيفة التي استمرت لأيام، خلال مراسم تنصيبها رغم تنديد المعارضة بمقتل المئات خلال التظاهرات. وتفيد مفوضية الانتخابات بأن حسن فازت بـ98 في المئة من الأصوات.

وكان حزب المعارضة الرئيسي «تشاديما» الذي مُنع من المنافسة، رفض النتائج ودعا إلى انتخابات جديدة واصفا الاقتراع الذي جرى الأربعاء بـالزائف. ودعت حسن في خطابها إلى «التكاتف والتضامن» مضيفة أن من المتظاهرين الشباب جاؤوا من «خارج تنزانيا». وجرت المراسم في قصر الرئاسة من دون حضور الجمهور بدلا من إقامتها في ملعب كما جرت العادة. وقالت إن «وكالات الدفاع والأمن (التنزانية) تواصل التحقيق والنظر في تفاصيل ما حدث» متعهّدة بعودة الوضع إلى طبيعته في كلمتها أمام مسؤولين وشخصيات أجنبية في العاصمة دودوما. وخلافا للعادة، أقيمت المراسم في مقر الرئاسة وليس في استاد ومن دون أي حضور شعبي.