أمستردام ـ وكالات: أعلنت المفوضية الانتخابية في لاهاي فوز حزب الديمقراطيين 66 (دي 66) الوسطي الهولندي بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية بعد الانتهاء من فرز الأصوات النهائية. وكانت قد توقعت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي) فوز الحزب استنادًا إلى النتائج الأولية، ومن المقرر إعلان النتيجة الرسمية في السابع من نوفمبر. وبحسب التقاليد السياسية في هولندا، فإن الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات يكون أول من يكلف بتشكيل الحكومة، ما يمنح روب ييتن أفضل الفرص لتولي رئاسة الوزراء، وتشكيل حكومة أغلبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ديموقراطيو هولندا يفوزون بفارق ضئيل فـي الانتخابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.