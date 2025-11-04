العالم اليوم - الرئيس الألماني يعارض ترحيل اللاجئين السوريين حاليا

انتم الان تتابعون خبر الرئيس الألماني يعارض ترحيل اللاجئين السوريين حاليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 06:01 مساءً - أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، يوم الثلاثاء، عن رفضه ترحيل اللاجئين السوريين المقيمين في ألمانيا في الوقت الراهن، في ظل الدمار الواسع الذي تشهده سوريا جراء الحرب الأهلية.

وخلال زيارته إلى غانا، قال شتاينماير: "من يقف أمام أنقاض الحرب ويُبدي خوفه ويتساءل: أيمكن السكن وسط هذا الدمار؟ فمن حق هذا الخوف أن يُمنح فسحة من الوقت".

ويأتي هذا الموقف بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى سوريا، حيث أعرب عن شكوكه في إمكانية عودة أعداد كبيرة من اللاجئين طوعاً قريباً، بسبب حجم الدمار الهائل، لا سيما في مناطق مثل حرستا بريف دمشق.

وقال فاديفول: "من الصعب جداً أن يعيش الناس هنا حياة كريمة بالفعل".

وأكد شتاينماير أن البت في القرار السياسي بشأن إعادة اللاجئين يعود للحكومة الاتحادية، معبّراً عن ثقته بأنها ستأخذ هذا الواقع الإنساني بعين الاعتبار.

في المقابل، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى استئناف ترحيل اللاجئين إلى سوريا بأسرع وقت، مؤكداً أن الحرب الأهلية "انتهت" ولم تعد هناك أسباب تبرر استمرار اللجوء في ألمانيا، على حد تعبيره.