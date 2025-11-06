نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تستعيد رفات آخر رهينة أمريكي من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استعادة رفات إيتاي تشين، آخر رهينة أمريكي إسرائيلي كان محتجزًا في قطاع غزة لدفنه في إسرائيل، في أحدث مؤشر على التقدم الذي تحقق في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة الولايات المتحدة.

وقال الجيش في بيان عبر منصة إكس، إن تشين (19 عامًا) من الكتيبة 77 في اللواء السابع، اختطف على يد حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، بعد سقوطه من دبابة، وقد تم تأكيد وفاته رسميًا في 10 مارس 2024.

وقبل إعلان الثلاثاء، كانت حماس قد أعادت رفات 20 رهينة إلى إسرائيل منذ بدء وقف إطلاق النار الحالي الذي بدأ في 10 أكتوبر.

ويهدف وقف إطلاق النار إلى إنهاء الحرب الأكثر دموية وتدميرًا التي دارت على الإطلاق بين إسرائيل وحركة حماس.

وتسلم حماس ما بين جثة إلى ثلاث جثث كل بضعة أيام. وتضغط إسرائيل لتسريع وتيرة عمليات الإعادة، وقالت في بعض الحالات إن الرفات لم يكن لرهائن. وقالت حماس إن العمل معقد بسبب الدمار واسع النطاق.

ومقابل كل رهينة إسرائيلي تتم إعادته، تسلم إسرائيل رفات 15 فلسطينيًا. وحتى الآن، تم تسليم جثث 270 فلسطينيًا بموجب وقف إطلاق النار الحالي.

وتم التعرف على أقل من نصفهم. ويتعقد العمل الجنائي بسبب نقص مجموعات اختبار الحمض النووي في غزة. وتنشر وزارة الصحة هناك صورًا للرفات عبر الإنترنت، على أمل أن تتمكن العائلات من التعرف عليها.