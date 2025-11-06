نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- تصعيد جديد في غزة.. آليات الاحتلال تطلق النار بكثافة حول مخيم النصيرات وسط القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر محلية في قطاع غزة، اليوم الخميس، بأن آليات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف في محيط مخيم النصيرات وسط القطاع، في تصعيد ميداني جديد يُنذر بانهيار الهدوء الهش الذي ساد خلال الساعات الماضية.

وذكرت المصادر أن إطلاق النار تركز في الجهة الشرقية من المخيم، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة، وسط حالة من الهلع بين السكان المدنيين الذين اضطر عدد منهم إلى النزوح المؤقت عن أماكنهم خشية تجدّد القصف.

توتر متصاعد رغم وقف إطلاق النار

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار حالة الترقب الميداني في قطاع غزة بعد إعلان وقف إطلاق النار الأخير، الذي شهد عدة خروقات محدودة من جانب قوات الاحتلال، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع.

وأكدت مصادر فلسطينية أن المقاومة في غزة تتابع الموقف عن كثب، وتعتبر أن "أي خرق ميداني سيُقابل برد مناسب"، مشيرة إلى أن الاحتلال "يحاول اختبار صبر الفصائل عبر إطلاق نار متقطع واستفزازي في مناطق التماس".

الأوضاع الإنسانية تتدهور

من جهة أخرى، حذّرت منظمات إغاثية عاملة في غزة من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيم النصيرات، حيث يقطن عشرات الآلاف من النازحين الذين يعانون من نقص حاد في المياه والغذاء والدواء، بالتزامن مع استمرار الحصار وعرقلة دخول المساعدات.

وطالبت تلك المنظمات بضرورة ضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، مؤكدة أن تكرار مثل هذه الحوادث يهدد بعودة القتال الواسع مجددًا في القطاع.