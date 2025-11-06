نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام تكشف كيف ضلّلت جيش الاحتلال الإسرائيلي: فيديو جديد يكشف انتشال جثث أسرى واستهدافها بعد وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الجناح العسكري لـ حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كتائب الشهيد عزّ الدين القسّام، مساء الأربعاء، مقطع فيديو تحت عنوان «هذا هو المشهد الحقيقي»، يُظهر حسب البيان عمليات تمويه وخداع أمني موجهة نحو جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء عمليات استخراج جثث أسرى إسرائيليين من قطاع غزة.

وأوضحت القسّام في بيان لها أن عددًا من المواقع التي تم استخراج الجثث منها خُضعت لمراقبة الطائرات المسيّرة الإسرائيلية، والتي أضافت تلك المواقع إلى «بنك أهدافها» قبل أن تستهدفها خلال موجات القصف بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وأضافت الكتائب أن فيديو الاحتلال الذي أُذيع مسبقًا، والذي يُظهر عملية استخراج الجثث، كان في الواقع عملية تضليل نفّذتها منظومة «أمن المقاومة» بهدف تشويه صورة القسّام وإيهام العدو بأنه يملك المبادرة.

يأتي هذا الإعلان في سياق تسليم الجثث المتبادل بين حماس وإسرائيل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 10 أكتوبر 2025، إذ تسلّمت الحركة حتى الآن عددًا من جثث الأسرى الإسرائيليين.

وبينت القسّام أن «أخلاق مقاومتنا النبيلة، وتعاليم ديننا الحنيف في التعامل مع الأسرى والجثث، لا تستوعبها عقول النازيين ومصاصي الدماء»، في إشارة إلى إسرائيل.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من حملة إعلامية وعسكرية يرى مراقبون أنها تهدف إلى تعزيز صورة المقاومة في الداخل الفلسطيني، ورفع معنوياتها، بينما تسعى إلى تسليط الضوء على ما تعتبره «خداعًا» من جانب الاحتلال. في المقابل، قد يُنظر إليها من الجانب الإسرائيلي كجزء من حرب نفسية تهدف إلى الالتفاف على قدراته الاستخباراتية.

ويُتوقع أن تؤثر هذه الواقعة على مجمل التفاوض في ملف الأسرى والجثث وسبل استخراجها أو تبادلها خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.