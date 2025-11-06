العالم اليوم - إسرائيل.. رفات الرهينة المسترجعة من غزة تعود لطالب تنزاني

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل.. رفات الرهينة المسترجعة من غزة تعود لطالب تنزاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 6 نوفمبر 2025 12:24 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، أن رفات الرهينة التي تسلمتها السلطات مساء الأربعاء تعود إلى طالب تنزاني قتل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 ونقلت جثته إلى قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "بعد استكمال إجراءات التعرف من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي... أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية عائلة المختطف القتيل جوشوا موليل... بأن جثمان ابنهم أُعيد إلى إسرائيل وتم استكمال عملية التعرّف عليه".

وموليل هو الرهينة الـ22 الذي تسلم حماس جثته من أصل 28 جثة يفترض بالحركة إعادتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما تبقى جثث 6 جنود محتجزة في القطاع.

وأثار التأخير في تسليم جثث الرهائن استياء الحكومة الإسرائيلية التي اتهمت حماس بالمماطلة.

وتقول الحركة إن العملية تسير ببطء لأن الرفات مدفونة تحت الأنقاض، ودعت الوسطاء والصليب الأحمر إلى تزويدها بالمعدات والكوادر اللازمة لانتشال الجثث.