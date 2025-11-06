اكتشف 6 علامات تدل على نقص الحديد في جسمك

الرياض - كتبت رنا صلاح - 6علامات تدل على نقص الحديد في جسمك، يُعتبر الحديد من العناصر الحيوية الضرورية للجسم لإنتاج الهيموغلوبين، الذي يتولى نقل الأكسجين إلى الخلايا. ورغم ذلك، يعاني الكثيرون من نقص هذا العنصر دون أن يدركوا ذلك، إذ تبدو الأعراض في بدايتها بسيطة أو عابرة، ولكنها في الواقع تمثل إشارات تحذيرية من الجسم تحتاج إلى اهتمام. فيما يلي ست علامات خفية قد تساعدك في التعرف مبكرًا على نقص الحديد قبل أن تتحول الحالة إلى مشكلة صحية فعلية.

إرهاق مستمر رغم الراحة

إذا كنت تعاني من تعب دائم حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، فقد لا يكون السبب هو ضغوط الحياة أو قلة النوم بل نقص الحديد الذي يحرم عضلاتك وخلايا جسمك من الأكسجين الضروري للطاقة.

شحوب غير عادي في الوجه

إذا كان وجهك يبدو باهتًا أو فقد اللون الوردي الطبيعي في الشفتين والخدين، فقد يكون ذلك علامة على انخفاض تدفق الدم الغني بالأكسجين، وهي من الإشارات الشائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد.

تسارع نبضات القلب

يعمل القلب بجهد إضافي عندما يكون مستوى الحديد منخفضًا في الجسم، إذ يحاول تعويض نقص الأكسجين عن طريق ضخ الدم بسرعة أكبر. فإذا لاحظت تسارع نبضات قلبك دون جهد واضح، فقد يكون السبب داخليًا وليس نفسيًا.

تساقط الشعر وضعف الأظافر

نقص الحديد يؤثر على تغذية بصيلات الشعر وخلايا الأظافر، لذا فإن ضعف الشعر أو تساقطه بكثرة قد يكون مؤشراً على نقصه، وليس مجرد مشكلة تجميلية.

برودة الأطراف

عندما ينخفض مستوى الأكسجين في الدم، يتقلص تدفقه إلى الأطراف، مما قد يجعل الشخص يشعر ببرودة مستمرة حتى في الأجواء المعتدلة. إنها علامة يسهل تجاهلها ولكنها تحمل دلالة مهمة.

صعوبات في التركيز ودوار متكرر

العقل يحتاج إلى إمدادات مستمرة من الأكسجين ليعمل بشكل جيد، ونقص الحديد يقلل من هذا الإمداد، مما يؤدي إلى تشتت الانتباه ودوار متكرر وانخفاض في الأداء الذهني.