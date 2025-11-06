الداخلية تضبط قائد سيارة بالشرقية ظهر في فيديو يؤدي حركات استعراضية ويعرض حياة المواطنين للخطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بأداء حركات استعراضية أثناء سيره بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (طالب – يحمل رخصة قيادة – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.



تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.