نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حذف صحفيي "الشعب".. مصدر يكشف سبب تأخّر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تفاصيل تأخّر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا؛ حيث أكد أن البدل سيتم صرفه بحلول يوم الأحد المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن المجلس ليس طرفًا في الأزمة، ويعود السبب إلى مراقب وزارة المالية، الذي تدخّل وحذف أسماء الزملاء الصحفيين بجريدة الشعب من قوائم صرف البدل، وهو ما سبب أزمة، وأوقف إتاحة البدل بنكيًا.

وأضاف أن الأزمة يتم تداركها وسيتم إتاحة البدل بنكيًا، بحلول يوم الأحد المقبل، حتى يتسنَ لحسابات النقابة بدء الصرف.

وكانت نقابة الصحفيين، قد أعلنت عن صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين أعضاء الجمعية العمومية للصحف الحزبية والخاصة، أمس الأربعاء، إلا أن الصحفيين لم يُصرف لهم البدل في الموعد، بسبب مشكلة تقنية تسببت في تأخّر الصرف.