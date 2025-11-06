سارة سحاب تقدم جرعة حب وسعادة في أغنيتها الجديدة “إحساس مختلف"

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد حملة ترويجية لافتة، طرحت الفنانة المصرية سارة سحاب أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “إحساس مختلف”، وهي أغنية رومانسية باللهجة المصرية تجمع بين الإحساس العالي والإيقاعات الموسيقية السريعة، لتقدّم من خلالها مزيجًا من العاطفة والحيوية.

تفاصيل الأغنية

الأغنية تحمل لحنًا رومانسيًا عذبًا تميز بجمله الموسيقية، وأبرز إحساس سارة سحاب وقدراتها الصوتية التي أوصلت العمل إلى الجمهور بأداء متمكن وتعبير صادق.

تناول النص قصة الحب وتأثيره في الحياة، وكيف يمكن للعشق أن يحوّل حياة الإنسان إلى سعادة حقيقية و”إحساس مختلف”، كما تقول كلمات الأغنية.

وصدرت الأغنية على طريقة الفيديو كليب من اخراج بتول عرفة، وجسّد قصة حب مليئة بالمشاعر، حيث نُقلت من خلاله مشاهد تُظهر التحوّل الجميل في حياة الحبيبين، وتميّز الكليب بألوانه وإضاءته اللافتة التي أضفت عليه طابعًا دافئًا ومليئًا بالحياة.

تصريحات سارة سحاب

وأعربت سارة سحاب عن سعادتها بصدور أغنيتها الجديدة، مشيرةً إلى أن “إحساس مختلف” تُعد من الأعمال الأقرب إلى قلبها، لأنها تعكس مشاعرها وتجربتها الفنية والإنسانية في الوقت نفسه.

أغنية "احساس مختلف" من كلمات كوثر الجنة أيمن والحان وتوزيع حازم احمد وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.