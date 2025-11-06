نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية–قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم مراسم توقيع شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية والجانب القطري لتطوير وتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركاء الإقليميين.

مشروعات خدمية وسياحية لتعزيز الجذب الاستثماري

وتتضمن الشراكة تنفيذ مجموعة من المشروعات الخدمية والسياحية والتنموية التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة الجذب الاستثماري بالمنطقة، بما يسهم في دعم خطط التنمية المحلية وتحويل الساحل الشمالي إلى وجهة اقتصادية وسياحية جاذبة.

توجه اقتصادي لدعم الاستثمار الإقليمي

ويأتي توقيع الاتفاق ضمن توجه الدولة لفتح مجالات استثمار جديدة وتطوير المناطق الساحلية، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، في إطار استراتيجية الحكومة للتوسع في المشروعات المشتركة وتنمية المحافظات ذات الإمكانات السياحية العالية.