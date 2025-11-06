أخبار مصرية

رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية علم الروم- صور

  • رئيس الوزراء يشهد توقيع شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية علم الروم- صور 1/7
احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 6 نوفمبر 2025 01:28 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، توقيع شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية والجانب القطري لتنمية منطقة علم الروم في محافظة مطروح، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم المشروعات الساحلية وزيادة الجذب الاستثماري في المناطق المطلة على البحر المتوسط.

 

تستهدف الشراكة تنفيذ مشروعات خدمية وسياحية وتنموية لرفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز فرص الاستثمار في علم الروم بما يتماشى مع خطط التنمية المحلية في مطروح.

 

تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع التعاون الاقتصادي بين مصر وقطر وفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك بهدف دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

