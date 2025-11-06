غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنانشن طيران العدو الإسرائيلي اليوم، سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن العدو الإسرائيلي قصف بلدة عيتا الجبل، كما شن غارة على بلدة الطيبة بعد تهديدات أطلقت باستهداف البلدة.

وأضافت أن جيش الاحتلال استهدف أيضا مبنى في بلدة طيربا - قضاء صور.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، باستشهاد لبناني وإصابة ثمانية آخرين في حصيلة أولية لغارات إسرائيلية على بلدة طورا في قضاء صور.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً بالإخلاء لسكان مبانٍ في بلدتي الطيبة وطيردبا، وسكان مبنى في قرية عيتا الجبل جنوبي لبنان.

جدير بالذكر، أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في جنوبي لبنان دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وقضى بانسحاب قوات الكيان الإسرائيلي من القرى والبلدات الحدودية جنوبي لبنان خلال 60 يوما.

وعقب ذلك، وافقت حكومة بيروت على تمديد المهلة حتى 18 فبراير الماضي، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بقيت في خمس نقاط، وما زالت تواصل خروقاتها.