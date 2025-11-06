الاحتلال يواصل سياسة الخنق والتجويع في غزة

الاحتلال يواصل سياسة الخنق والتجويع في غزةأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاحتلال "لا يزال يواصل سياسة الخنق"، مشيراً إلى أن نسبة دخول الشاحنات إلى القطاع منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار لم تتجاوز 28%.

وأوضح المكتب في بيان اليوم، أن إجمالي ما دخل إلى القطاع منذ بدء سريان القرار "بلغ 4453 شاحنة فقط من أصل 15,600 شاحنة كان يُفترض دخولها حتى مساء الأربعاء 6 تشرين الثاني 2025"، وفقاً للتفاهمات المصاحبة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر البيان أن من بين هذه القوافل "31 شاحنة محمّلة بغاز الطهي، و84 شاحنة من مادة السولار المخصصة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمولدات والقطاعات الحيوية"، في ظل نقص حاد ومستمر في هذه المواد.

وأشار إلى أن متوسط عدد الشاحنات التي تدخل يومياً "لا يتجاوز 171 شاحنة، من أصل 600 شاحنة يُفترض دخولها يومياً وفقاً للبروتوكول الإنساني"، ما يُعدّ دليلاً إضافياً على استمرار الاحتلال في "سياسة الخنق والتجويع والضغط الإنساني والابتزاز السياسي" بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.

وأكد المكتب أن هذه الكميات "لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية والطبية والمعيشية"، مشدداً على أن قطاع غزة "يحتاج بصورة عاجلة إلى تدفّق منتظم لا يقلّ عن 600 شاحنة يومياً تشمل الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي ومستلزمات القطاع الصحي".