نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأمريكي يخطط لشراء مليون مسيرة خلال الأعوام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الجيش الأمريكي دانيال دريسكول، بأن الجيش الأمريكي يخطط لشراء مليون مسيرة على الأقل خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

وقال دريسكول في مقابلة مع "رويترز": "التوسع الكبير في برنامج شراء الطائرات المسيرة سيشكل تحديًا كبيرًا، حيث لا يشتري الجيش الأمريكي حاليا سوى نحو 50 ألف مسيرة سنويًا".

وأضاف دريسكول: "إنه مشروع ضخم، ولكنه قابل للتنفيذ".

وأشار إلى أن الجيش الأمريكي يدرس بنشاط تجربة الصراع الأوكراني، حيث وصل استخدام المسيرات "إلى مستوى غير مسبوق".

وأكد دريسكول أن أولويته هي بناء القدرة على الإنتاج الضخم للمسيرات في الولايات المتحدة من خلال تحفيز الإنتاج المحلي للمحركات وأجهزة الاستشعار والبطاريات التي يُنتج معظمها حاليا في الصين.

وختم قائلا: "البنتاغون يعتزم تغيير سياسته مع الطائرات المسيرة، ليس كأنظمة "فريدة" باهظة الثمن، بل كذخائر قابلة للاستهلاك".