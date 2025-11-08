نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- إقبال كبير من الجالية المصرية في الأردن على صناديق الاقتراع وسط تنظيم نموذجي ودعم رسمي كامل للعملية الانتخابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مقرا السفارة المصرية في العاصمة الأردنية عمّان والقنصلية المصرية في مدينة العقبة إقبالًا واسعًا من أفراد الجالية المصرية منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري.

وأكدت مراسلة "القاهرة الإخبارية" في الأردن، ربى آغا، أن الأجواء داخل مقار الاقتراع اتسمت بالتنظيم والانضباط والتعاون الكامل بين الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، بما يعكس وعيًا سياسيًا متناميًا لدى المصريين المقيمين بالخارج.

تسهيلات لوجستية ودعم من السلطات الأردنية

حرصت السفارة المصرية في عمّان على توفير جميع التسهيلات اللوجستية والتنظيمية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، حيث تم تجهيز مقار اللجان بكافة المستلزمات لضمان راحة الناخبين وسرعة إجراءات التصويت.

كما قدّمت السلطات الأردنية دعمًا كبيرًا لتأمين وصول الناخبين إلى المقار الانتخابية، وتيسير حركة الدخول والخروج، ما ساهم في الحفاظ على انسيابية العملية طوال اليوم الانتخابي.

تمديد التصويت ساعة إضافية لاستيعاب الإقبال المتزايد

وأعلنت السفارة المصرية في عمّان مساء أمس عن تمديد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية، لتُغلق الصناديق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الأردن، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، بعد استمرار الإقبال حتى ساعات متأخرة من الليل.

رضا الناخبين وإشادة بالتنظيم

أعرب الناخبون المصريون عن رضاهم الكامل تجاه الإجراءات التنظيمية داخل اللجان، مشيدين بسرعة التعامل وسهولة عملية التصويت، سواء في التسجيل أو الإدلاء بالصوت.

وأكد عدد منهم أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري تمثل واجبًا وطنيًا، ورسالة دعم لمؤسسات الدولة المصرية، وتأكيدًا على ارتباطهم بوطنهم رغم بعد المسافات وظروف العمل.

تنسيق متواصل بين السفارة والهيئة الوطنية للانتخابات

واختتمت مراسلة "القاهرة الإخبارية" تقريرها بالإشارة إلى أن العملية الانتخابية تسير بانضباط وشفافية عالية، في ظل تنسيق مستمر بين السفارة المصرية في الأردن والهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، لضمان نجاح التصويت حتى ختام فترة الاقتراع.