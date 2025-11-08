مشروع قرار أميركي لمجلس الأمن لآلية حكومية انتقالية دولية للعمل فـي غزة

نيويورك ـ وكالات: قدمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار شاملا لإنشاء آلية حكومية انتقالية دولية للعمل في غزة، وقوة دولية تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية في نيويورك، من المتوقع التصويت على القرار قريبًا ـ ولكن ليس قبل الأسبوع المقبل.
ويستند مشروع القرار إلى الخطة المكونة من عشرين نقطة التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية سبتمبر، وإلى «إعلان ترامب للسلام والازدهار الدائم»، الذي وقّعه ترامب وقادة آخرون في قمة شرم الشيخ ، مصر، في 13 أكتوبر.
وينص القرار، من جملة أمور، على تفويض القوة الدولية العاملة في قطاع غزة بنزع سلاح المنظمات المسلحة.
