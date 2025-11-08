بعثة أكاديمية مجان للتايكواندو تشارك فـي بطولة قطر الدولية المصنفة بعيار النجمة

كتبت ـ ليلى الرجيبية:

تتوجه اليوم بعثة أكاديمية مجان للتايكواندو إلى دولة قطر، وذلك للمشاركة في بطولة قطر الدولية المصنفة بعيار النجمة والتي ستقام خلال الفترة من 12 وحتى 17 من نوفمبر الجاري، ويشارك في البطولة عدد من المنتخبات والأندية الإقليمية والعالمية.

وتضم البعثة كلا من توفيق البلوشي رئيسا للبعثة والمدرب الوطني محمد المحروقي، والمدرب علي الهاشمي، والمدرب منتصر المحروقي، والمدرب ماهر المحروقي إضافة إلى الإدارية والحكم الدولي سماح عوض.

كما تضم قائمة اللاعبين 20 لاعبا من مختلف الفئات ويمثل فئة الأشبال محمد المسكري 30 كجم و يعقوب الغافري 36 كجم و ليث المحروقي 27 كجم و عمار المحروقي 27 كجم و سليمان العبري 30 كجم و دانه الوهيبي 36 كجم ويمثل فئة الناشئين المازم البلوشي 37 كجم و هلال السليماني 37 كجم و تركي الغافري 37 كجم و ماجد العيسري 33 كجم و سيف أبو ربيعة 33 كجم و عمار السوداني 37 كجم و حسان المحروقي 33 كجم و حاتم المحروقي 33 كجم و أحمد الوهيبي 37 كجم و سعيد المحروقي 33 كجم و سعيد العيسري 33 كجم وأما فئة الشباب فتتكون من كل من المهند البلوشي 45 كجم و خالد أبو ربيعة 55 كجم ويمثل فئة العموم عمار الحبسي 63 كجم .

وحول المشاركة في البطولة قال المدرب الوطني علي الهاشمي إن الاستعدادات للبطولة جاءت مكثفة من خلال معسكر داخلي في أكاديمية مجان، حيث تم التركيز على الجوانب الفنية والتكتيكية إلى جانب الإعداد البدني والذهني للاعبين استعدادا للمنافسة أمام مدارس تايكواندو قوية من مختلف الدول، وسوف نعمل على تطوير أداء اللاعبين الصغار وصقل مهاراتهم للمشاركة في البطولات الدولية القادمة، والبطولة تمثل محطة مهمة ضمن خطة إعدادنا الطويلة المدى.

ومن جانبه أوضح المدرب منتصر المحروقي أن المشاركة تأتي في إطار استراتيجية الأكاديمية لتوسيع قاعدة اللاعبين الدوليين، حيث تحرص الأكاديمية دائما على منح اللاعبين فرصا احترافية لاكتساب الخبرة والاحتكاك بمستويات عالية.

و أكدت سماح عوض الادارية والحكم الدولي أن بعثة الأكاديمية أنهت كافة التحضيرات الإدارية والفنية، مشيدة بالانضباط العالي من اللاعبين خلال فترة الإعداد و في النسخة الماضية من البطولة حققت الأكاديمية عددا من الميداليات المشرّفة، ونتطلع هذا العام إلى مضاعفة الإنجازات ورفع علم السلطنة عاليا من خلال أداء مميز من جميع الفئات.