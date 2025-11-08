أحمد إياد يتوج بلقب تحت 18 سنة والإزكوية تخطف فئة الفتيات

فـي ختام البطولة الشهرية الثانية للتنس

اختتم الاتحاد العماني للتنس بطولته الشهرية الثانية التي ينظمها لمختلف المراحل السنية لمختلف لاعبي التنس بسلطنة عمان والتي اقيمت منافساتها على مدار أسبوع على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وسط مشاركة 70 لاعبا ولاعبة في الأعمار السنية تحت ثمانية عشر عاما واربعة عشر عاما واثنى عشر عاما، وتحت عشر سنوات وتسعة سنوات حيث تعد هذه البطولة الثانية للاتحاد خلال الموسم الحالي، حيث من المقرر ان تقام البطولة النهائية الشهرية خلال الفترة من من 17 نوفمبر لمدة سبعة أيام.

وجاء الختام مثيرا في نهائي تحت 18 سنة بين اللاعبين عبدالرحمن الرحبي واحمد اياد والذي رعاه فيصل بن محمد اليوسف عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني للتنس ووسط حضور عائلي من لاعبي ولاعبات البطولة الشهرية، وتمكن اللاعب احمد اياد من تحقيق فوز سهل في المباراة النهائية وبنتيجة 9ـ 1 وذلك بفضل الخبرة الجيدة التي يمتلكها اللاعب والذي يعد احد ابرز لاعبي المراحل السنية المشاركين في البطولة.

وفي ختام البطولة قام راعي الختام فيصل اليوسف بتتويج الفائزين بالمراكز الاولى، وأعرب اليوسف عن سعادته بهذه المشاركة الجيدة من اللاعبين واللاعبات في مختلف المراحل السنية وحرصهم الكبير على التواجد في البطولات الشهرية التي ينظمها الاتحاد، والتي تعد بمثابة محطة اعداد للاعبين للمشاركات الخارجية ومنهم لاعبو المنتخبات الوطنية وكذلك فرصة للاعبين المقيمين على ارض سلطنة عمان للاستفادة من هذه البطولات.

وجاءت النتائج النهائية للبطولة بحصول اللاعب احمد اياد على لقب مسابقة تحت 18 سنة، فيما حصل لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن الرحبي على المركز الثاني وفي مسابقة تحت 18 سنة للفتيات تألقت اللاعبة ارين الازكوية لاعبة المنتخب بحصولها على المركز الاول، وجاءت في المركز الثاني لاعبة المنتخب تاليا البوسعيدية وفي مسابقة تحت 14 سنة اولاد جاء في المركز الاول ريشارد وثانيا عبدالرحمن الرحبي وفي فئة الفتيات حصلت على المركز الاول ارين الازكوية والمركز الثاني تاليا البوسعيدية وتحت 12 سنة فاز بالمركز الاول كافنراج وثانيا عماد الرحبي وتحت 10 سنوات للاولاد فاز بالمركز الاول اللاعب رودانش اجاروال والمركز الثاني ادهفيك بهات وفي فئة الفتيات جاءت بالمركز الاول جوسلين والمركز الثاني طرفة علي حسين وفي مسابقة تحت 9 سنوات مختلط فازت بالمركز الاول سفانا ماكوراش والمركز الثاني سعيد المرجبي والمركز الثالث مهند النجار ورابعا اديتفا.