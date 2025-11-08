«إسرائيل» تواصل انتهاك وقف النار فـي غزة بقصف جوي ومدفعي ونسف المزيد من المنازل

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» انتهاك وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونفذت المزيد من عمليات نسف المنازل وسط قصف مدفعي جوي تركز في الأطراف الشرقية للقطاع. وأفادت الأنباء أنه منذ فجر أمس نفذت قوات الاحتلال نسف مربعات سكنية بالإضافة إلى قصف من الطيران الحربي بأحزمة نارية عنيفة شرق حي التفاح، مع تركز القصف بمنطقة الشعف وشارع النخيل شرق غزة. وقالت مصادر إن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية شرق دير البلح وسط قطاع غزة. ووفق المصادر؛ شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة شرق خان يونس. كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وأطلقت زوارق حربية «إسرائيلية» النار في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة. ومنتصف الليلة قبل الماضية نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف وقصف مدفعي «إسرائيلي» شرق خان يونس ومدينة غزة وجباليا.

واستشهدت فلسطينية الليلة قبل الماضية متأثرة بجروح أصيبت بها قبل أيام من بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال عمليات القصف والنسف ما أسفر ـ حتى إعداد الخبر ـ عن 241 شهيدًا و607 إصابات إلى جانب انتشال 511 شهيدًا، ما يرفع حصيلة حصيلة حرب الإبادة والتجويع «الإسرائيلية» على القطاع إلى 68 ألفًا و872 شهيدًا فلسطينيًّا، إضافة إلى 170 ألفًا و677 مصابًا، منذ 7 أكتوبر 2023. إلى ذلك تتصاعد المخاوف الإنسانية في قطاع غزة مع استمرار تداعيات الحرب «الإسرائيلية» وما خلّفته من دمار شامل في البنية الأساسية إذ يواجه السكان أوضاعًا بيئية وصحية كارثية تهدد حياتهم بشكل مباشر. وفي مدينة خان يونس، أعرب سكان حي الأمعري عن قلق متزايد من ارتفاع منسوب المياه في بركة الصرف الصحي التي تختلط فيها مياه الأمطار بمياه الصرف، وسط تحذيرات من احتمال تسربها إلى المنازل والمناطق السكنية المجاورة. ويخشى السكان من وقوع كارثة بيئية في ظل غياب أنظمة الصرف المناسبة وتدهور البنية الأساسية بفعل الحرب.

من جانبها، أكدت شبكة المنظمات الأهلية في غزة أن القطاع لا يزال يعاني من حالة مجاعة حقيقية، مشيرة إلى أن المساعدات الإنسانية التي تدخل عبر المعابر «لا تغطي سوى 30% من الاحتياجات الأساسية»، فيما تواصل وكالة الأونروا القيام بدور العمود الفقري للعمل الإنساني رغم محدودية الإمكانات وتضرر مرافقها. سياسيًّا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن المنظمة الدولية تعمل على ضمان زيادة حجم المساعدات الإنسانية ودعم صمود وقف إطلاق النار.