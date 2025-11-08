عاجل- سفير مصر في البرتغال: تنظيم محكم لضمان تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس النواب 2025

أحمد جودة - القاهرة - انطلاق اللجان الانتخابية وإجراءات التحضير

أكد السفير وائل النجار، سفير مصر في البرتغال، أن لجان الاقتراع للمصريين المقيمين في البرتغال تعمل منذ ساعات الصباح وفق التوقيت المحلي، مع التزام كامل بالمعايير التنظيمية، مشيرًا إلى استعداد السفارة قبل الانتخابات عبر إشعار الجالية المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، ومراجعة أنظمة التصويت، وضمان تأمين الصناديق الانتخابية الشفافة والمغلقة بالشمع الأحمر.

جهود مستمرة قبل يوم الاقتراع

أوضح النجار في مداخلة عبر "إكسترا نيوز" أن الاستعدادات لم تقتصر على يوم التصويت، بل استمرت لأكثر من شهرين ونصف بالتنسيق بين وزارة الخارجية، السفارات، والدعم الفني للهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف تسهيل ممارسة المصريين في الخارج لحقوقهم الدستورية بكل سلاسة وكفاءة.

دعم فني على مدار الساعة

أشار السفير إلى أن الدعم الفني للهيئة الوطنية للانتخابات يعمل على مدار الساعة لحل أي مشكلات تقنية أو لوجستية في اللجان الانتخابية في مختلف التوقيتات العالمية، من أمريكا وأستراليا إلى أوروبا، موضحًا أن الهدف هو تيسير ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية دون أي عوائق.

المشاركة تعكس وعي المواطن المصري

وصف السفير المشهد الانتخابي للمصريين في الخارج بالمظهر الحضاري الذي يعكس وعي المواطن المصري وحرص الدولة على تمكينه من ممارسة حقه الانتخابي بكفاءة وشفافية، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس التزام الدولة بربط الجاليات بالخارج بالدولة ومؤسساتها.