نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر 0-0 جارية الان.. مباراة أرسنال وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر مباراة أرسنال وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية مساء اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، نحو ملعب «الضوء» الذي يستضيف قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بين أرسنال وسندرلاند، في مواجهة مرتقبة بين متصدر الجدول وصاحب المركز الخامس.

أرسنال يدخل اللقاء متربعًا على الصدارة برصيد 25 نقطة بعد سلسلة من النتائج المميزة، فيما يسعى سندرلاند لمواصلة عروضه القوية هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 18 نقطة، مما يجعل المباراة حاسمة في صراع المربع الذهبي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وسندرلاند



يمكن مشاهدة بث مباشر مباراة أرسنال ضد سندرلاند اليوم عبر قناة «beIN Sports 1 HD» التابعة لشبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة beIN Sports 1 HD على نايل سات:



التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مباراة أرسنال وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي 2025-2026

موعد مباراة أرسنال وسندرلاند اليوم



تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت المغرب العربي.

أرسنال يسعى لتأكيد الصدارة



يدخل الجانرز اللقاء بروح عالية بعد فوزه الأخير في دوري أبطال أوروبا، ويأمل في الحفاظ على صدارته وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه. بينما يعتمد سندرلاند على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة قوية أمام المتصدر.

يدخل أرسنال مباراة اليوم متصدرًا جدول الترتيب برصيد 25 نقطة جمعها من 10 مباريات، بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في واحدة وخسر مرة واحدة فقط، ليواصل تقديم واحد من أفضل مواسمه في البريميرليج.

أما سندرلاند، فيحتل المركز الرابع برصيد 18 نقطة، متساويًا مع ليفربول وبورنموث، بعد مسار مميز خاض خلاله 10 مباريات فاز في 5 منها وتعادل في 3 وتلقى الهزيمة مرتين فقط، ما يجعله منافسًا قويًا خلال المرحلة الحالية من الموسم.

أرسنال يسعى للابتعاد بالصدارة وسندرلاند يتسلح بالجماهير

يأمل أرسنال في مواصلة انتصاراته بالدوري والابتعاد أكثر في صدارة الترتيب، خصوصًا بعد فوزه الأخير على سلافيا براج بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، مما رفع معنويات الفريق قبل مواجهة اليوم؛ ويقدم أرسنال مستويات قوية محليًا، حيث فاز في آخر خمس مباريات خاضها في الدوري.

في المقابل، يدخل سندرلاند المباراة بطموحات كبيرة رغم صعوبة المنافس، ويبحث عن تعويض تعادله الأخير أمام إيفرتون، مستغلًا دعمًا جماهيريًا كبيرًا على ملعبه الذي لطالما كان نقطة قوة للفريق في المواجهات الكبرى.