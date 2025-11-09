نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تراجع شعبية ترامب.. CNN: نتائج انتخابات فرجينيا ونيوجيرسي بمثابة توبيخ مباشر للرئيس الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبرت شبكة CNN الأمريكية أن نتائج انتخابات ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، التي جرت يوم الثلاثاء الماضي، مثلت توبيخًا مباشرًا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أكثر وضوحًا من أي انتخابات سابقة لم يُدرج اسمه فيها فعليًا، مشيرة إلى أن تصويت الناخبين كان معارضًا لسياسات ترامب بشكل لافت.

وأوضحت الشبكة أن أحد أهم الدروس المستخلصة من هذه الانتخابات يتمثل في أن التصويت المناهض لترامب أصبح أقوى من أي وقت مضى، بينما يبدو التصويت المؤيد له ضعيفًا للغاية مقارنة بالمعايير السابقة للرؤساء الجمهوريين.

تصويت معارض لترامب يتفوق على المؤيد

وأفادت CNN بأن استطلاعًا للرأي أظهر أن 41% من الناخبين المسجلين قالوا إن تصويتهم للكونجرس سيكون ضد ترامب، في حين لم يتجاوز المؤيدين له 21% فقط، أي أن عدد الأصوات المناهضة للرئيس يبلغ تقريبًا ضعف عدد الأصوات المؤيدة له، وهو رقم غير مسبوق منذ سنوات طويلة.

وأشارت الشبكة إلى أن أكبر فجوة مماثلة في استطلاعات الرأي حدثت منذ نحو 20 عامًا، عندما سجل عام 2006 اختلافًا كبيرًا بين المؤيدين والمعارضين للرئيس جورج دبليو بوش، إذ صوّت 36% ضد بوش مقابل 15% مؤيدين له، ما أدى إلى هزيمة ساحقة للجمهوريين في تلك الانتخابات.

مقارنة مع الانتخابات السابقة

ولم تكن هذه الأرقام واضحة تمامًا قبل انتخابات منتصف المدة لترامب عام 2018، حيث صوّت 38% من الناخبين ضد ترامب مقابل 25% مؤيدين له. أما في انتخابات فرجينيا ونيوجيرسي 2025، فقد تجاوزت نسبة المعارضة 40%، وهو ما يمثل مؤشرًا واضحًا على تراجع شعبيته وتأثيره في المشهد السياسي الأمريكي.

تعليقات ترامب على الانتخابات

قلّل الرئيس السابق دونالد ترامب من شأن دوره في هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أنه لم يشارك بنشاط كبير في دعم مرشحيه.

وقال ترامب خلال مقابلة في المكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان:

"شاهدت تلك الانتخابات، ولم أكن مشاركًا فيها كثيرًا. لم أدعم فيرجينيا، المرشحة لمنصب حاكم الولاية، ولم أدعم المرشح الآخر كثيرًا [في نيوجيرسي]".

وأضاف:

"سألوني عن أندرو كومو، المرشح لمنصب عمدة نيويورك، وقلت: حسنًا، إنه سؤال - هل تريدون بلطجيًا أم شيوعيًا؟"

تعكس تصريحات ترامب محاولة لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة له عقب نتائج الانتخابات، في وقت يراقب فيه الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء تأثير هذه النتائج على الانتخابات النصفية المقبلة وعلى الاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة.

تداعيات على الحزب الجمهوري

تعتبر هذه النتائج مؤشرًا مهمًا على التحديات التي تواجه الحزب الجمهوري في الولايات التي تمثل نقاط قوة مهمة، مثل فرجينيا ونيوجيرسي، حيث بدأ يظهر تصويت معارض لسياسات ترامب بقوة لم تشهدها هذه الولايات من قبل.

ويتابع المحللون السياسيون عن كثب كيف يمكن أن تؤثر هذه النتائج على المشهد الانتخابي الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بإعادة ترتيب الحسابات داخل الحزب الجمهوري والاستعداد للانتخابات النصفية المقبلة، والتي قد تشهد مزيدًا من التصويت المناهض للرئيس السابق.