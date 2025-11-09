نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتفقد أول أتوبيس برمائي مصنع محليًا ويستعرض أحدث وسائل النقل الذكية لخدمة السياحة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، اليوم الأحد، أول أتوبيس برمائي مصنع محليًا في مصر، وذلك ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي، الذي يضم أحدث وسائل النقل المصنعة محليًا في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعات والخدمات اللوجستية في مصر.

وجاء هذا التفقد في إطار حرص الحكومة على دعم قطاع النقل والسياحة، وتعزيز التجربة السياحية في مصر من خلال تقديم وسائل نقل مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات المواطنين والسياح على حد سواء.

أتوبيس برمائي مصنع محليًا لخدمة السياحة

خلال الجولة، اطلع رئيس الوزراء على الأتوبيس البرمائي الجديد، الذي سيتم تشغيله في المناطق السياحية، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم تجربة نقل مبتكرة وفريدة من نوعها داخل مصر، خاصة في المناطق السياحية المائية، لتوفير مستوى عالٍ من الراحة والسلامة للزوار.

وأوضح اللواء حسن الليثي، رئيس شركة السوبر جيت، أن الأتوبيسات المعروضة تم تصنيعها محليًا بنسبة مكونات تصل إلى 60-70٪، وتشمل مجموعة من الأتوبيسات الحديثة من شركات محلية مثل شركة النصر للسيارات وMCV مصر ومان قسطور وVolvo، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات النقل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى التصدير.

كما استعرض الدكتور مدبولي نموذج المدينة المرورية، التي صُممت لتعليم الأطفال قواعد المرور والسلامة على الطرق، بما يعكس اهتمام الدولة بتوعية الأجيال الجديدة حول السلوكيات الصحيحة في التعامل مع الشوارع والإشارات المرورية.

تفقد القطارات الجديدة ومترو القاهرة

بعد ذلك، تابع رئيس الوزراء ونائب وزير الصناعة والنقل أول قطار مترو جديد ضمن 55 قطارًا تم التعاقد عليها للخط الأول لمترو القاهرة، والذي تم تصميمه لتقديم أعلى مستويات الراحة والأمان للركاب.

وتتميز القطارات الجديدة بـ:

نظام تكييف عالي الكفاءة.

ممر آمن يسمح بالانتقال بين العربات.

كاميرات مراقبة لتأمين الرحلة.

شاشات LCD لتوفير المعلومات للركاب والإعلانات التجارية.

أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

خرائط إلكترونية لمساعدة فاقدي السمع.

وأشار مدبولي إلى أن هذه القطارات تمثل نموذجًا للتنمية الصناعية المحلية، حيث تم تصنيع نسبة كبيرة من المكونات محليًا بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل.

أتوبيسات وسيارات العاصمة الجديدة

كما تفقد رئيس الوزراء مجموعة من الأتوبيسات وسيارات شركة أكتا، والتي شملت:

أتوبيس هايجر مصري الصنع بنسبة مكون محلي 60٪، يعمل في النقل بالعاصمة الجديدة.

سيارات GM4 شحن البطارية 50 كيلووات، تعمل كتاكسي في العاصمة الجديدة.

أتوبيس يوتنج بنسبة مكون محلي 50٪، مخصص للنقل الداخلي بالعاصمة الجديدة.

سيارة دونج لونج بنسبة مكون محلي 30٪، تعمل كتاكسي.

وأكد اللواء صبري عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن جميع هذه الوحدات تتوافق مع المعايير العالمية وتقدم أداءً متطورًا في النقل الحضري.

تفقد القطار الكهربائي السريع "فيلارو"

بعد ذلك، تابع الدكتور مدبولي ونائب وزير الصناعة والنقل أول قطار كهربائي سريع "فيلارو" وصل ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع، حيث استمع لشرح اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، حول مزايا القطار:

يتكون القطار من 8 عربات بطول 200 متر وسعة 479 راكبًا.

مجهز بمقاعد عائلية وطاولات ومخارج USB.

مقاعد مخصصة لذوي الهمم مع أحزمة أمان.

10 دورات مياه قياسية ودورة مخصصة لذوي الهمم.

خدمة الواي فاي وشاشات عرض معلومات الرحلة.

كاميرات مراقبة ومعدات للطوارئ لضمان الأمان.

وتضم العربات درجات مختلفة تشمل الدرجة الفاخرة ودرجة رجال الأعمال، مع شاشات عرض داخلية وكاميرات لمراقبة الصالونات والمداخل، لتوفير تجربة نقل متكاملة ومريحة لجميع الركاب.

خطة الدولة لتطوير وسائل النقل

أكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تأتي في إطار جهود الدولة لتوطين صناعة وسائل النقل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح، بما يعكس التطور الصناعي والتكنولوجي الذي تشهده مصر حاليًا، ويساهم في تعزيز السياحة الداخلية والخارجية.

كما شدد على أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة مع معايير السلامة والراحة في جميع وسائل النقل، سواء البرمائية أو البرية أو السكك الحديدية، لضمان مستوى خدمة عالمي للمواطنين والزوار.