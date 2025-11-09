نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يطلق التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع في أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع "السخنة / العلمين / مطروح"، في المرحلة الأولى منه، والتي تمتد ضمن نطاق مدينة أكتوبر، وذلك خلال جولة تفقدية للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل.

وشهد رئيس الوزراء عبر البث المباشر تحرك القطار الكهربائي الإقليمي "الديسيرو" على مساره الأول، مرورًا بكوبري المياه وكوبري الفيوم، وصولًا إلى الكيلو 143، لتبدأ بذلك مرحلة التشغيل التجريبي لهذا المشروع العملاق الذي يشكل نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات في مصر.

أهمية المشروع ومجالات الخدمة

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل ملحمة هندسية وبناء وطنية على أرض مصر، يتم تنفيذها بمشاركة المهندسين والعمال المصريين، الذين يثبتون عالميًا قدرتهم على إنجاز مشروعات ضخمة ومعقدة.

وأوضح الوزير أن الشبكة الجديدة ستغطي أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة مثل حلوان، 15 مايو، برج العرب، السادس من أكتوبر، المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، فضلًا عن المناطق السياحية مثل الجيزة، سوهاج، الأقصر، أسوان، أبو سمبل، والبحر الأحمر، إلى جانب المناطق الزراعية الحديثة في الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، جنة مصر، غرب المنيا، توشكي وشرق العوينات.

وأشار إلى أن القطار الكهربائي يسهم في ربط محاور التنمية الصناعية بالموانئ البحرية ومراكز التصدير، وكذلك الربط بين المناطق السياحية، مما يتيح برامج سياحية متنوعة خلال الرحلة الواحدة، مع تحقيق التكامل مع المطارات والطرق البرية لتعزيز مفهوم النقل متعدد الوسائط، إلى جانب الحد من التلوث البيئي وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

تفقد الأتوبيسات المحلية والقطارات الحديثة

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء مجموعة من الأتوبيسات المصنعة محليًا التي تستخدمها الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ضمن خطة توطين الصناعة في مصر، والتي تشمل:

أتوبيسات سياحية من تصنيع شركة الجيوشي.

أتوبيسات فاخرة لنقل الركاب بين المحافظات من شركات النصر للسيارات وMCV والجيوشي.

أتوبيسات كهربائية من شركة MCV تعمل على الطريق الدائري ضمن مشروع BRT.

ميني باصات محلية تستخدم للتنقل بين محطات المونوريل ومحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT والمناطق السكنية والصناعية.

كما تفقد رئيس الوزراء عربتي قطار نوم وأندية إسبانية تم إعادة تأهيلهما وتطويرهما بمصنع كولواي مصر بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالإضافة إلى معدات السكك الحديدية المصنوعة محليًا مثل فلنكات السكك الخرسانية ومفاتيح السكة بالتعاون مع الشركات النمساوية والمصرية.

كما اطلع على مجموعة من الوحدات البحرية المصرية الصنع المستخدمة في الموانئ البحرية المصرية، والتي تأتي ضمن خطة تطوير النقل البحري وتوطين الصناعة.

المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي

استكمل رئيس الوزراء جولته في أجنحة المعرض المختلفة، والتي شملت الهيئات التابعة لوزارتي النقل والصناعة، إضافة إلى الشركات المحلية والعالمية المشاركة في مشروعات النقل والمواصلات.

وشاهد الدكتور مصطفى مدبولي عرضًا تقديميًا حول أهم المشروعات الجارية، والفرص الاستثمارية في مجالات النقل البري والبحري، وأثر هذه المشروعات على تسهيل حركة المواطنين ودعم السياحة والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى مساهمة المشروعات في خلق آلاف فرص العمل ورفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.

كما استمع إلى شرح من شركات عالمية كبرى تتعاون مع مصر في مجال توطين صناعة النقل مثل "ستوم"، "أفيك"، و"سينمز"، إلى جانب شركات مصرية مثل أوراسكوم ونيرك، حول أوجه التعاون وخطط التنمية المستقبلية.