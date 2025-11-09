نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تصل الأقصر لبدء جولة ميدانية بعدد من المنشآت الطبية والجامعية في المقال التالي

وصلت صباح اليوم الأحد الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى محافظة الأقصر، حيث كان في استقبالها الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيسة جامعة الأقصر.

تأتي الزيارة في إطار متابعة الوزيرة لعدد من المشروعات والبرامج التنموية بالمحافظة، حيث من المقرر أن تتفقد مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي الصعيد.

كما تشهد الجولة زيارة لجامعة الأقصر الحكومية برفقة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتفقدان عددًا من المشروعات المنفذة وبرامج وأنشطة وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعة.

ومن المقرر أيضًا أن تزور وزيرة التضامن جامعة الأقصر الأهلية، لتفقد المعرض الدائم للطلاب والاطلاع على سير العملية التعليمية.

ويرافق الوزيرة خلال الزيارة كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ محمد كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات.

