العالم اليوم - عشية الانتخابات.. وزارة الخارجية العراقية ترد بقوة على إيران

انتم الان تتابعون خبر عشية الانتخابات.. وزارة الخارجية العراقية ترد بقوة على إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 10 نوفمبر 2025 08:22 مساءً - أعربت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، عن رفضها واستغرابها من التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بشأن الانتخابات العراقية، ووصفتها بأنها "تدخل واضح ومرفوض" في الشأن الداخلي للبلاد.

وقالت الخارجية العراقية في بيان رسمي إنها تابعت التصريحات الأخيرة للمتحدث الإيراني، معتبرة أنها "تمثل تدخلا مستفزا في الشأن الداخلي العراقي، إذ إن العملية الانتخابية شأن وطني خالص يخضع لإرادة الشعب العراقي ومؤسساته الدستورية حصرا".

وأكدت الوزارة أن العراق يقيم علاقات متوازنة مع جيرانه تقوم على مبدأ احترام السيادة المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددة على أن "الحفاظ على حسن الجوار يتطلب التزاما دقيقا بهذه المبادئ وتجنب أي تصريحات أو مواقف تمس بسيادة العراق".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد وصف في وقت سابق الانتخابات العراقية بأنها "محطة مصيرية لتحديد مستقبل الشعب العراقي"، محذرا مما سماه "التدخل الأجنبي" في هذا المسار، في إشارة إلى الدور الأميركي.

وقال بقائي إن "إيران تأمل أن تسير الانتخابات العراقية المقبلة بما يحقق مصلحة الشعب العراقي ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "كل تدخل أميركي في شؤون الدول الأخرى كانت نتائجه سلبية على السلام والاستقرار الإقليمي".