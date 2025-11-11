العالم اليوم - في مشهد نادر.. رئيس وزراء العراق يدلي بصوته برفقة والدته

انتم الان تتابعون خبر في مشهد نادر.. رئيس وزراء العراق يدلي بصوته برفقة والدته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 11:20 صباحاً - أدلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بصوته في الانتخابات البرلمانية، حيث حضر إلى المركز الانتخابي مصطحبا والدته وهو يدفعها بعربة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأظهرت فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وصول السوداني برفقة والدته إلى مركز الاقتراع.

وفتحت، الثلاثاء، مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية السادسة للعراق لاختيار برلمان جديد مكون من 329 عضوا، في ظل توترات إقليمية مرتفعة وصراع على الاستقرار في البلاد.

وستبقى المراكز مفتوحة من الساعة 07:00 (04:00 ت غ) حتى السادسة مساء (15:00 ت غ)، ويتوقع أن تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز.

ويشارك في الانتخابات أكثر من 7700 مرشح، مع تخصيص ربع المقاعد للنساء.