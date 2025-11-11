الرياض - كتبت رنا صلاح - انطلقت في لبنان عمليات تصوير مسلسل "مولانا" بعد تحضيرات مكثفة استمرت عدة أشهر، تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي، وبطولة النجمين تيم حسن ونور علي، في عمل يُنتظر أن يكون من أبرز محطات الموسم الرمضاني لعام 2026.

انطلاق تصوير مولانا ببطولة تيم حسن ونور علي

البرقاوي شارك متابعيه عبر "إنستغرام" صورة "كلاكيت" أولى المشاهد، معلّقًا: "وقلنا بسم الله.. اليوم الأول تصوير مولانا"، لتلقى الصورة تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي عبّر عن حماسه الكبير لمتابعة العمل، خاصة أنه يجمع نجومًا سبق أن حققوا نجاحات في تعاونات سابقة.



المسلسل من إنتاج شركة الصباح، ويضم إلى جانب حسن وعلي، أسماء بارزة مثل منى واصف، فارس الحلو، جناال العلي، علاء الزعبي، هيما إسماعيل، نانسي خوري وغيرهم.



تيم حسن عبّر عن تفاؤله بالمشروع الجديد، قائلاً: "نحن متفائلون بالنص، وبنور علي، وبالفريق كله كالعادة"، مضيفًا أن تفاعل الجمهور مع شخصيته سيبقى رهين الكيمياء بين المشاهدين والعمل.



أما نور علي فأكدت أن الوقوف أمام تيم حسن مسؤولية كبيرة، مشيرة إلى أن كل عمل جديد يمثل تحديًا وتجربة مهمة في مسيرتها الفنية، مضيفة: "متحمسة جدًا، وإن شاء الله سنكون على قدر المسؤولية".



البرقاوي بدوره تحدث عن استمرار التعاون الفني مع حسن منذ أكثر من عقد، ورفض الكشف عن تفاصيل القصة أو ملامح شخصية نور علي، مؤكدًا أن الغموض جزء من التشويق الذي ينتظره الجمهور. كما أوضح أن الجدل حول عنوان المسلسل مقصود فنيًا، مشيرًا إلى أن دلالاته أعمق من التأويلات الظاهرة.



وكانت الكاتبة لبنى حداد قد انسحبت من المشروع نتيجة ظروف وظيفية، ليُستكمل النص عبر كتّاب آخرين بالتنسيق مع الشركة المنتجة.