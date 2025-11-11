توافد كبير من الناخبين علي لجان مغاغة بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 12:33 مساءً - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، في تمام التاسعة صباحًا، عملية التصويت في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب بمحافظة المنيا، وسط إقبال ملحوظ من الناخبيين في عدد من مراكز المحافظة.

وشهدت لجنه قريه ميانه مغاغة توافدًا كبيرًا من الناخبين منذ الصباح الباكر، للمشاركة في العملية الانتخابية، ويتنافس في الانتخابات بمحافظة المنيا نحو 153 مرشحًا على 16 مقعدًا بالنظام الفردي، إلى جانب مرشحي القوائم، وفقًا للكشوف النهائية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تضمنت 26 مرشحًا يمثلون 12 حزبًا سياسيًا.



التصويت يستمر يومين في 14 محافظة

تُجرى عملية التصويت في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء (10 و11 نوفمبر)، من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، في 14 محافظة تشمل:

الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مطروح.

وتُقام الانتخابات وفق النظامين الفردي والقائمة، حيث يتنافس المرشحون في دوائر النظام الفردي إلى جانب القوائم الممثلة لقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.

إشراف قضائي وتأمين شامل

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات جاهزية جميع اللجان لاستقبال الناخبين، مشيرة إلى تجهيز 5606 لجنة فرعية في محافظات المرحلة الأولى من إجمالي نحو 10 آلاف لجنة على مستوى الجمهورية.

كما أوضحت الهيئة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لتيسير التصويت، خصوصًا لكبار السن وذوي الإعاقة، مع إشراف قضائي كامل وتأمين شامل من قوات الشرطة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الهدوء والانضباط.



النتائج والإعادة

ومن المقرر أن تُعلن النتائج النهائية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، على أن تُجرى جولة الإعادة – إن وُجدت – خارج مصر يومي 1 و2 ديسمبر، وداخلها يومي 3 و4 ديسمبر 2025.