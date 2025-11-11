وصول سعد الصغير وحمادة الليثي لمسجد ناصر لأداء صلاة جنازة إسماعيل الليثي

القاهرة - محمد ابراهيم - وصل منذ قليل الفنان سعد الصغير والمطرب حمادة الليثي إلى مسجد ناصر، حيث ينتظرون وصول جثمان المطرب الراحل إسماعيل الليثي لأداء صلاة الجنازة عليه.

و يأتي ذلك بعد إعلان وفاة إسماعيل الليثي إثر حادث سير أليم.

تسود حالة من الحزن الشديد بين أهالي إمبابة وأسرة المطرب الراحل وأصدقائه في الوسط الفني وخارجه، بعد نبأ وفاته، حيث كان الكثيرون يأملون في شفائه بعد الحادث الذي تعرض له في الأيام الأخيرة.

توفي أمس الإثنين، الفنان الشعبي إسماعيل الليثي داخل مستشفى ملوى التخصصي بمحافظة المنيا، بعد تعرضه لحادث سير مروع فجر يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 على الطريق الصحراوي الشرقي أثناء عودته من حفل غنائي.



الحادث أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، من بينهم الليثي الذي نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يعلن عن وفاته اليوم، ما أثار حالة من الحزن بين محبيه وعشاق الأغاني الشعبية في مصر.